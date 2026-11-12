Ce urmează petru MM Stoica după demisia de la FCSB » Are planul făcut

Mihai Stoica și-a dat demisia azi de la FCSB, după mai multe zile tensionate, în care a fost criticat și atacat de Gigi Becali. În vârstă de 61 de ani, Mihai Stoica a renunțat la postul de președinte al Consiliului de Administrație și pleacă de la FCSB, club la care a activat din 2002 până în 2005 și din 2010 până în prezent. ...

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