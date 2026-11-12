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Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”

a Scris de alina erimia
Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”
Aosom
Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 „Asia Express”. Ce și-au propus să facă cu banii câștigați?

Sursa: Click

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