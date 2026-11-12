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CFR, comunicat-fluviu despre depunctare

d Scris de digi sport
CFR, comunicat-fluviu despre depunctare
Aosom
CFR Cluj traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar, iar problemele clubului ar putea avea consecințe serioase și în clasamentul SuperLigii.

Sursa: Digisport

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