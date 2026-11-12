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Cine a fost ultimul manager de la FCSB, înaintea lui Mihai Stoica. Lucrează și astăzi cu Gigi Becali

d Scris de digi sport
Cine a fost ultimul manager de la FCSB, înaintea lui Mihai Stoica. Lucrează și astăzi cu Gigi Becali
Aosom
Cine a fost ultimul manager de la FCSB, înaintea lui Mihai Stoica. Lucrează și astăzi cu Gigi Becali

Sursa: Digisport

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