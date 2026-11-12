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Cine este Nico Caprez, care poate deveni noul șef Nvidia, după scandalul amantei-spioane: „Direct de pe pârtie”

m Scris de mihai toma
Cine este Nico Caprez, care poate deveni noul șef Nvidia, după scandalul amantei-spioane: „Direct de pe pârtie”
Aosom
Nico Caprez, 35 de ani, fost campion elvețian la schi, ar putea deveni șef Nvidia, relatează Blick și Le Matin. Actualul CEO Jensen Huang a recunoscut că are o relație extraconjugală cu o femeie suspectată de legături de spionaj cu China. Caprez este ginerele lui Huang!

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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