Cine este Nico Caprez, care poate deveni noul șef Nvidia, după scandalul amantei-spioane: „Direct de pe pârtie”

Nico Caprez, 35 de ani, fost campion elvețian la schi, ar putea deveni șef Nvidia, relatează Blick și Le Matin. Actualul CEO Jensen Huang a recunoscut că are o relație extraconjugală cu o femeie suspectată de legături de spionaj cu China. Caprez este ginerele lui Huang!

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗