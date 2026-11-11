Cine este șoferul român implicat în carambolul din Bulgaria și ce spune patronul său? Noi detalii despre accidentul devastator și ancheta autorităților. The post Cine este șoferul român implicat în carambolul din Bulgaria. Patronul firmei îl apără: Nu e de vină appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗