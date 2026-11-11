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Cine este șoferul român implicat în carambolul din Bulgaria. Patronul firmei îl apără: Nu e de vină

m Scris de mădălina hodea
Cine este șoferul român implicat în carambolul din Bulgaria. Patronul firmei îl apără: Nu e de vină
Aosom
Cine este șoferul român implicat în carambolul din Bulgaria și ce spune patronul său? Noi detalii despre accidentul devastator și ancheta autorităților. The post Cine este șoferul român implicat în carambolul din Bulgaria. Patronul firmei îl apără: Nu e de vină appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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