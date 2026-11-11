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Sport

Ciprian Marica este încântat de atacantul din Superliga: „Mai bun decât mine!

a Scris de alexandru tomuțiu
Ciprian Marica este încântat de atacantul din Superliga: „Mai bun decât mine!
Aosom
Ciprian Marica (41 de ani), fostul atacant al naționalei, a vorbit la superlativ despre Denis Drăguș (27), vârful celor de la FCSB. Denis Drăguș nu traversează o perioadă foarte bună a carierei sale. S-a accidentat imediat după ce a semnat cu FCSB și nu a reușit să ajute echipa cu nicio contribuție decisivă în cele 4 meciuri în care a jucat. ...

Sursa: Gsp

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