Ciprian Marica este încântat de atacantul din Superliga: „Mai bun decât mine!

Ciprian Marica (41 de ani), fostul atacant al naționalei, a vorbit la superlativ despre Denis Drăguș (27), vârful celor de la FCSB. Denis Drăguș nu traversează o perioadă foarte bună a carierei sale. S-a accidentat imediat după ce a semnat cu FCSB și nu a reușit să ajute echipa cu nicio contribuție decisivă în cele 4 meciuri în care a jucat. ...

Distribuie: Facebook Instagram