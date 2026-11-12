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Sport

Cluj. E abia noiembrie, dar se deschide patinoarul

z Scris de ziua de cluj
Cluj. E abia noiembrie, dar se deschide patinoarul
Aosom
Patinoarul Fiesta Sport din Cluj-Napoca anunță deschiderea pentru sezonul de iarnă 2026–2027.

Sursa: Ziua De Cluj

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