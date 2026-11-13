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Colosul pe cărbune Maritsa East 3, redeschis de bulgari. Temocentrala produce electricitate cu 50% mai ieftină decât pe gaze

c Scris de ciprian iana
Colosul pe cărbune Maritsa East 3, redeschis de bulgari. Temocentrala produce electricitate cu 50% mai ieftină decât pe gaze
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Tensiunile de pe piața europeană a energiei au adus o turnură neașteptată în activitatea termocentralei ContourGlobal Maritsa East 3, a doua cea mai mare centrală electrică pe cărbune din Bulgaria, relatează money.bg.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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