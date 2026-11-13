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Condamnări după bătaia din Abu Dhabi: șase luni de închisoare pentru Nurmagomedov, Dvalishvili a fost pus în libertate

m Scris de mihai șovei
Condamnări după bătaia din Abu Dhabi: șase luni de închisoare pentru Nurmagomedov, Dvalishvili a fost pus în libertate
Aosom
Opt persoane au fost condamnate la închisoare în Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) în urma unui incidentului în care au fost implicați luptătorii Usman Nurmagomedov, și Merab Dvalishvili. În luna iulie, după un eveniment RAF organizat în Georgia, luptătorul UFC Merab Dvalishvili l-a pălmuit pe Ahmed Gadzhimagomedov, un apropiat al familiei Nurmagomedov. ...

Sursa: Gsp

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