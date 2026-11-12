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Constantin Toma, primarul PSD din Buzău, spune că Nicușor Dan „a vrut să desființeze PNL” și că este văzut „ca un PSD-ist”

c Scris de cristian otopeanu
Constantin Toma, primarul PSD din Buzău, spune că Nicușor Dan „a vrut să desființeze PNL” și că este văzut „ca un PSD-ist”
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Constantin Toma, primarul PSD din Buzău aflat în dizgrația conducerii și cunoscut pentru faptul că a criticat șefii partidului în ultimii ani, a declarat miercuri, 11 noiembrie, la Euronews România, că Nicușor Dan avantajează partidul lui Sorin Grindeanu în dauna partidului fostului premier, Ilie Bolojan, și că șeful statului este văzut „ca un PSD-ist” în interiorul social-democraților.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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