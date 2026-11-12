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„Copilul” lui Chivu aduce Italiei o victorie magnifică în fața Franței, în Liga Națiunilor. Meciul de gală, condus impecabil de Istvan Kovacs

p Scris de paul bardașu
„Copilul” lui Chivu aduce Italiei o victorie magnifică în fața Franței, în Liga Națiunilor. Meciul de gală, condus impecabil de Istvan Kovacs
Aosom
Italia a obținut o victorie spectaculoasă în fața Franței, scor 3-1, joi seară, pe San Siro, în etapa a cincea a Grupei A a Ligii Națiunilor.

Sursa: Jurnalul Ro

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