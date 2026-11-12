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Corina Caciuc, victorie în instanță după un proces dificil! Ce a declarat partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am fost rănită”

d Scris de diana pavel
Corina Caciuc, victorie în instanță după un proces dificil! Ce a declarat partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am fost rănită”
Aosom
Corina și Laurențiu Reghecampf au obținut o victorie importantă în justiție în procesul intentat jurnalistului clujean Liviu Alexa, în urma apariției mai multor materiale de presă considerate defăimătoare la adresa antrenorului.

Sursa: Click

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