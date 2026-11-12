Cripte pe Camp Nou pentru cenușa suporterilor FC Barcelona: Cât costă locul de veci din care „Poți auzi golurile din lumea de dincolo”

Clubul catalan a prezentat „Memorial FC Barcelona”, o cameră funerară de 1.500 m² dotat cu 26.000 de nişe, situată la câţiva metri de terenul de joc. Contractele de închiriere au o durată cuprinsă între zece ani şi pe termen nelimitat, începând de la 2 490 de euro.

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