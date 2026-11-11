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Sport

CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc, prezent la Check&Mate 2 de la Braşov

a Scris de adrian popovici
CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc, prezent la Check&Mate 2 de la Braşov
Aosom
În perioada 4-9 noiembrie, şahiştii clubului CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc au participat la turneul Check&Mate 2 de la Braşov, o competiţie care a oferit posibilitatea câmpulungenilor să testeze nivelul de joc şi să acumuleze experienţă în faţa unor adversari puternici. Am fost informaţi că delegaţia clubului a fost formată dinCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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