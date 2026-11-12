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Sport

CSU Suceava va juca, pe teren propriu, cu Vulpiţele Galbene Roman

a Scris de adrian popovici
CSU Suceava va juca, pe teren propriu, cu Vulpiţele Galbene Roman
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Echipa feminină de fotbal CSU Suceava va întâlni formaţia Vulpiţele Galbene Roman în Turul 3 al Cupei României. Partida se va disputa la Suceava, duminică, 29 noiembrie, de la ora 13:30, pe terenul sintetic de lângă sala polivalentă. Cele două echipe evoluează în Seria I a Ligii a 2-a deCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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