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Cum a numit-o ucraineanca Elina Svitolina pe bielorusa Aryna Sabalenka înaintea meciului direct

d Scris de digi sport
Cum a numit-o ucraineanca Elina Svitolina pe bielorusa Aryna Sabalenka înaintea meciului direct
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Cum a numit-o ucraineanca Elina Svitolina pe bielorusa Aryna Sabalenka înaintea meciului direct

Sursa: Digisport

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