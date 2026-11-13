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Cum citește Marius Baciu demisia lui Mihai Stoica: „Mă raportez doar la mandatul meu”

d Scris de daniel grigore
Cum citește Marius Baciu demisia lui Mihai Stoica: „Mă raportez doar la mandatul meu”
Aosom
Marius Baciu (51 de ani), antrenor la FCSB în acest an între mai și septembrie, a comentat demisia lui Mihai Stoica (61). După 16 ani fără pauză la FCSB, Mihai Stoica a hotărât să-și încheie mandatul la clubul roș-albastru. ...

Sursa: Gsp

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