Cum l-a primit familia acasă pe Gabi Torje după ce a câștigat Asia Express 2026: „Lucrul acesta este greu”

Gabriel Torje și Alin Alexuc Ciurariu au reușit să demonstreze că au format cea mai puternică echipă de la Asia Express 2026, iar la finalul celor 10 săptămâni de competiție au pus mâna pe trofeu și pe premiul în valoare de 30.000 de euro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗