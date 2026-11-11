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Cum poți transforma un șemineu clasic în sursă principală de căldură pentru întreaga casă

r Scris de redactia gsp
Cum poți transforma un șemineu clasic în sursă principală de căldură pentru întreaga casă
Aosom
Aproape orice proiect de amenajare a unei case aduce în prim-plan imaginea unui șemineu în living, cu flăcări vizibile și o atmosferă primitoare în serile reci de iarnă. Totuși, un șemineu clasic de tip vatră deschisă oferă o eficiență scăzută, încălzind doar spațiul din imediata sa apropiere. ...

Sursa: Gsp

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