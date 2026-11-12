Cum vede Mihăiță Pleșan situația lui Ianis Hagi: „Îl știu foarte bine pe Gică, aici cred că a greșit”

Invitat în platoul emisiunii GSP Live, Mihăiță Pleșan (43 de ani), fost internațional român, a vorbit despre criticile care i-au fost aduse lui Ianis Hagi (28 de ani) în ultimele luni. România – Polonia se joacă pe 14 noiembrie, iar Bosnia – România are loc pe 17 noiembrie. Ambele meciuri vor începe la 21:45, vor fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1. Fostul mijlocaș consideră că expunerea la care a fost expus l-a afectat pe Ianis Hagi. ...

Distribuie: Facebook Instagram