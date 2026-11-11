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Cum vrea Rafael Nadal să schimbe tenisul: clasamente bienale, mai puține terenuri dure și turnee mai scurte

o Scris de onuț buzoianu
Cum vrea Rafael Nadal să schimbe tenisul: clasamente bienale, mai puține terenuri dure și turnee mai scurte
Aosom
Propunerea lui Rafa Nadal pentru a proteja jucătorii de tenis.

Sursa: Jurnalul Ro

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