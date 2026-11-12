Cutremur la FCSB. Mihai Stoica pleacă, Mihai Pintilii se întoarce

Fost președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) a postat un mesaj în ziua în care s-a despărțit de formația roș-albastră. Pe de altă parte, gruparea din Berceni a anunțat că Mihai Pintilii şi Costin Curelea vor face parte, începând de joi, din staff-ul tehnic.

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