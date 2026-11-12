Cvintuplul campion olimpic și-a anunțat candidatura la președinție și a ajuns la 22% în cel mai recent sondaj

Teddy Riner (37 de ani), cvintuplul campion olimpic la judo, și-a anunțat candidatura la președinția Franței. Potrivit unui sondaj recent, ar obține 22% dintre voturi. Luni, Teddy Riner, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Jocurilor Olimpice, a publicat un clip în care dezvăluia intenția de a deveni următorul președinte al Franței. ...

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