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Sport

Dan Nistor a lămurit la GSP Live situația sa la U Cluj: „Eu asta îmi doresc”

e Scris de eduard apostol
Dan Nistor a lămurit la GSP Live situația sa la U Cluj: „Eu asta îmi doresc”
Aosom
Dan Nistor (38 de ani), veteranul de la U Cluj, a avut o intervenție telefonică la GSP Live în care a vorbit despre viitorul său, după ce în ultimele zile au circulat zvonuri că este foarte aproape de Poli Timișoara, formație care forțează promovarea în Superliga. ...

Sursa: Gsp

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