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Dan Nistor a numit cele două favorite la titlu în SuperLiga! Alegere surprinzătoare a mijlocașului

t Scris de tudor moisa
Dan Nistor a numit cele două favorite la titlu în SuperLiga! Alegere surprinzătoare a mijlocașului
Aosom
Dan Nistor crede că Universitatea Craiova și FCSB sunt principalele candidate la câștigarea titlului și consideră că formația din Bănie va obține din nou trofeu

Sursa: Eurosport Romania

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