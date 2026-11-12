Dan Nistor a numit cele două favorite la titlu în SuperLiga! Alegere surprinzătoare a mijlocașului

Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL, de jos în sus: Conducerea partidului să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu 12 Nov 2026

Conducerea ECR vine la București pentru a-l susține pe George Simion. Adam Bielan și Antonio Giordano, prezenți la Forum Europa 12 Nov 2026

Agențiile de presă europene s-au reunit în Cipru pentru a discuta despre dezinformare 12 Nov 2026

UE va analiza acordul de asociere cu Israelul, după o petiție semnată de 1,1 milioane de cetățeni 12 Nov 2026

Presa maghiară anunță că România „pregătește o lovitură uriașă”: Planul care a atras atenția Ungariei 12 Nov 2026