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Sport

Dan Nistor negociază rezilierea contractului cu "U" Cluj! Echipa din România la care va ajunge

t Scris de tudor moisa
Dan Nistor negociază rezilierea contractului cu "U" Cluj! Echipa din România la care va ajunge
Aosom
Dan Nistor se pregătește să încheie socotelile cu "U" Cluj. De ceva timp se știa că mijlocașul urmează să ajungă la Poli Timișoara, echipă care se bate pentru p

Sursa: Eurosport Romania

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