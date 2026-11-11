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Dan Nistor, prima reacție în legătură cu posibila plecare de la "U" Cluj: "Situația mea e simplă"

i Scris de ionuţ grindean
Dan Nistor, prima reacție în legătură cu posibila plecare de la "U" Cluj: "Situația mea e simplă"
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Mijlocașul în vârstă de 38 de ani a oferit poziția sa referitoare la zvonurile apărute în ultimele ore.

Sursa: Ziua De Cluj

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