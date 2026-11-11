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Dan Șucu, mesaj clar pentru Pancu, la câteva zile de când soția patronului îl punea la punct pe antrenor: „Îmi permit să spun”

m Scris de maria olteanu
Dan Șucu, mesaj clar pentru Pancu, la câteva zile de când soția patronului îl punea la punct pe antrenor: „Îmi permit să spun”
Aosom
A fost motiv de sărbătoare miercuri dimineață la Rapid, când a avut loc inaugurarea noii baze de la Ștefăneștii de Jos. Dan Șucu, patronul giuleștenilor, a fost cel dintâi care a luat cuvântul la evenimentul unde i-a avut alături, în prima linie, pe Daniel Pancu, Victor Angelescu și primarul Gheorghiță Mircea. Rapid și-a prezentat cea mai recentă investiție, o bază care va fi destinată exclusiv echipei de seniori. ...

Sursa: Gsp

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