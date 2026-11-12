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Daniel Bîrligea a ajuns cu probleme în Italia de la FCSB. Anunțul făcut de Frosinone

d Scris de digi sport
Daniel Bîrligea a ajuns cu probleme în Italia de la FCSB. Anunțul făcut de Frosinone
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Daniel Bîrligea a ajuns cu probleme în Italia de la FCSB. Anunțul făcut de Frosinone

Sursa: Digisport

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