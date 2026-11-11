Daniel Pancu a spus-o în fața tuturor: ”Rapid va fi așa cum a zis Dan Șucu”

Politică

Trei pakistanezi, declarați indezirabili în România. SRI: „Se aflau într-un stadiu avansat de radicalizare” 11 Nov 2026

România își stabilește prioritățile europene. Ce a discutat premierul Luca Niculescu cu ambasadorii statelor UE 11 Nov 2026

Negocierile de la Abu Dhabi. Ucraina vrea o soluție până la sfârșitul acestui an: „Dinamica este bună” 11 Nov 2026

Ambiția tehnologică a Europei riscă să ducă la o dependență și mai mare de SUA 11 Nov 2026

Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat după mai puțin de două ore. Emisarii lui Trump urmează să se întâlnească cu Putin și Zelenski 11 Nov 2026