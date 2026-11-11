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Sport

Daniel Pancu a spus-o în fața tuturor: ”Rapid va fi așa cum a zis Dan Șucu”

d Scris de digi sport
Daniel Pancu a spus-o în fața tuturor: ”Rapid va fi așa cum a zis Dan Șucu”
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Daniel Pancu a spus-o în fața tuturor: ”Rapid va fi așa cum a zis Dan Șucu”

Sursa: Digisport

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