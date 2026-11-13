Data la care va fi judecat apelul lui Manchester City și când ar putea veni decizia finală

Audierile în recursul din „cazul Manchester City” vor avea loc la jumătatea lunii decembrie, iar decizia ar urma să vină în ianuarie 2027, conform ziarului britanic Financial Times. În finalul lunii septembrie, o comisie independentă a găsit-o pe Manchester City vinovată pentru 115 infracțiuni de ordin financiar. Clubul de pe Etihad ar fi mascat, sub formă de sponsorizări, finanțări masive dinspre Emiratele Arabe Unite. ...

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