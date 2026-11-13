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David Beckham intră în Hall of Fame-ul fotbalului din SUA, alături de Megan Rapinoe. De la LA Galaxy la aducerea lui Messi la Miami

v Scris de victor dan stephanovici
David Beckham intră în Hall of Fame-ul fotbalului din SUA, alături de Megan Rapinoe. De la LA Galaxy la aducerea lui Messi la Miami
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David Beckham va fi inclus în National Soccer Hall of Fame, la aproape 20 de ani după transferul său la LA Galaxy, mutare care a schimbat imaginea fotbalului din SUA. Fostul căpitan al Angliei se numără printre cele șase personalități alese pentru promoția 2027, alături de Megan Rapinoe și Julie Ertz, ambele duble campioane mondiale.

Sursa: Mediafax Ro

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