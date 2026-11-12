De la Havana la podiumul mondial. Povestea lui Luis Lauret, cubanezul care ridică greutăți pentru România, dar poartă Cuba în suflet

Vapatul ar putea fi interzis în toate spațiile închise. O deputată PSD propune restricții și pentru tinerii sub 21 de ani 12 Nov 2026

Gabriela Firea lansează Planul European pentru Sănătatea Femeilor. UE anunță investiții de 40 de milioane de euro din 2027 12 Nov 2026

Bolojan şi şefa CCR, convocaţi de nouă ori la audieri în Senat privind întâlnirea din biroul lui Abrudean. Ambii au absentat 12 Nov 2026

România pregătește noua Strategie națională pentru românii de pretutindeni 2027–2030. 12 Nov 2026

VIDEO Florin Salam îl 'ceartă' pe CTP după declarațiile la adresa sa: 'Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta. Zici că ți-am luat vreo gagică' 12 Nov 2026