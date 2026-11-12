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De la Havana la podiumul mondial. Povestea lui Luis Lauret, cubanezul care ridică greutăți pentru România, dar poartă Cuba în suflet

t Scris de tudor furdui
De la Havana la podiumul mondial. Povestea lui Luis Lauret, cubanezul care ridică greutăți pentru România, dar poartă Cuba în suflet
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Luis Lauret a adus argintul acasă! Venit pe locul doi la Campionatele Mondiale de haltere din China, cubanezul naturalizat de România promite doborârea recordului mondial în câteva luni și o medalie olimpică la Los Angeles 2028. La Pastila de sport aflați povestea de succes a lui Lauret.

Sursa: Rfi

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