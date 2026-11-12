Decizie majoră FIA pentru 2027: Honda, Mercedes, Audi și Ferrari primesc evoluții motoare prin sistemul ADUO, în timp ce Red Bull PowerTrains-Ford nu primește niciuna

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a confirmat rezultatele celei de-a treia evaluări ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) pentru unitățile de propulsie, stabilind cadrul de dezvoltare a motoarelor pentru sezonul 2027 de Formula 1. În urma analizării datelor, Red Bull PowerTrains-Ford a fost desemnat din nou drept reperul tehnic în privința motorului cu ardere internă (ICE), motiv pentru care nu va beneficia de nicio omologare suplimentară. ...

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