Denis Drăguș a ajuns la spital

Continuă problemele pentru Denis Drăguș (27 de ani), sosit cu mult entuziasm la FCSB în luna septembrie. Recunoscut ca un fotbalist fragil, Denis Drăguș a fost adus la insistențele lui Gigi Becali, care i-a făcut un contract uriaș pentru nivelul României. Atacantul încasează aproximativ un milion de euro anual la FCSB, însă randamentul său este […]

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