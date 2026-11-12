Denis Popescu și Robert Badea au luat o hotărâre importantă cu privire la Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Beijing: „E decizia corectă”

Robert Badea (19 ani) și Denis Popescu (23 de ani) s-au impus joi în probele de 200 m fluture, respectiv 100 m spate la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni. Participanți la Campionatele Europene din vară, cei doi înotători nu vor merge la Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Beijing, preferând să se concentreze pe anul care urmează, atunci când începe perioada de calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. ...

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