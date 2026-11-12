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Denisa Crișan, aur pentru Satu Mare la Cupa României!

c Scris de cristi
Denisa Crișan, aur pentru Satu Mare la Cupa României!
Aosom
Scrimă L Finală sută la sută sătmăreană, două medalii și cinci sportive între primele opt din 72 de participante! Denisa Crișan a cucerit aurul, iar Kurtinecz Johanna argintul, într-o demonstrație de forță a scrimei sătmărene la București. ...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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