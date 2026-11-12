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Derby pentru primele locuri în Liga a IV-a Brăila. Daous Dava și Viitorul Ianca se întâlnesc în ultima etapă a turului

c Scris de costel filip
Derby pentru primele locuri în Liga a IV-a Brăila. Daous Dava și Viitorul Ianca se întâlnesc în ultima etapă a turului
Aosom
• în etapa a 11-a se dispută partida Daous Dava 2018 Brăila - Viitorul Ianca Articolul Derby pentru primele locuri în Liga a IV-a Brăila. Daous Dava și Viitorul Ianca se întâlnesc în ultima etapă a turului apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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