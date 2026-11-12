Devastator în direct la adresa lui Gigi Becali: „Sper ca MM Stoica să vină la noi”

Comentatorul Emil Grădinescu a comentat în termeni duri situația de la FCSB, după plecarea lui Mihai Stoica de la echipa roș-albastră. Mihai Stoica, coleg de platou cu Emil Grădinescu la Prima Sport, a renunțat miercuri la postul de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB. Grădinescu a spus că „Becali sufocă” clubul și a amintit de episodul petrecut marți cu patronul FCSB și Gică Craioveanu. ...

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