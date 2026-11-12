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Sport

Din nou emoții cu Denis Drăguș! Nu a putut termina ultimul antrenament

s Scris de sergiu alexandru
Din nou emoții cu Denis Drăguș! Nu a putut termina ultimul antrenament
Aosom
Denis Drăguș, transferul de răsunet făcut de FCSB în acest sezon, acuză din nou probleme medicale. Și a ajuns la un cabinet medical, după ultimul antrenament, pentru investigații suplimentare. Venit liber de contract la FCSB, atacantul de 27 de ani s-a accidentat în partida contra Universității Craiova, din 19 septembrie, fiind schimbat după 42 de minute. Era a doua prezență în tricoul roș-albastru. ...

Sursa: Gsp

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