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Directorul tehnic de la Cernavodă nu va fi dat afară după incidentul de la Unitatea 1. "Își va găsi locul în echipă". Reactorul va fi reconectat vineri la SEN

d Scris de doinița manic
Directorul tehnic de la Cernavodă nu va fi dat afară după incidentul de la Unitatea 1. "Își va găsi locul în echipă". Reactorul va fi reconectat vineri la SEN
Aosom
Directorul tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, schimbat din funcție după incidentul de la Unitatea 1, "își va găsi locul în echipă", anunță directorul general al Nuclearelectrica

Sursa: Dcnews

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