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DN1 Cluj-Oradea: Vopseaua de pe carosabil devenită ”patinoar?” vs. șoferii de TIR care taie curbele pe ploaie și se cred ”regii șoselelor”

s Scris de silvia pugna
DN1 Cluj-Oradea: Vopseaua de pe carosabil devenită ”patinoar?” vs. șoferii de TIR care taie curbele pe ploaie și se cred ”regii șoselelor”
Aosom
Viteza excesivă sau neadaptarea acesteia la condițiile meteo rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor pe șoselele din România. Accidentul de pe DN1 Cluj - Oradea în zona Piatra Craiului readuce în discuție faptul că mulți șoferi profesioniști nu țin cont de minimele reguli de șoferie.

Sursa: Ziua De Cluj

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