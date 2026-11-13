TIMISOARA. Campionatele Naționale în bazin scurt sunt în plină desfășurare la Otopeni, iar sportivii de la Politehnica Timișoara s-au remarcat din a doua zi a întrecerii Vlad Meliș s-a evidențiat mai întâi la juniori I, în proba de 50 de metri bras. Timișoreanul a câștigat medalia de aur, dar nu oricum, ci cu timpul de […] Articolul Două medalii și un record național pentru Vlad Meliș la Naționalele de înot. Sportivii de la Politehnica Timișoara, aproape de podium și la ștafetă. FOTO apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗