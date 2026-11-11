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Sport

Drăguș are un milion de euro pe sezon la FCSB, dar a fost ”pus la zid”: ”Nu e bine deloc”

d Scris de digi sport
Drăguș are un milion de euro pe sezon la FCSB, dar a fost ”pus la zid”: ”Nu e bine deloc”
Aosom
Drăguș are un milion de euro pe sezon la FCSB, dar a fost ”pus la zid”: ”Nu e bine deloc”

Sursa: Digisport

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