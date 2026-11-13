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Dramă la WTA Finals. Siniakova şi Townsend, în semifinale, dar cehoaica a plâns pentru adversară

c Scris de cristian mihală
Dramă la WTA Finals. Siniakova şi Townsend, în semifinale, dar cehoaica a plâns pentru adversară
Aosom
Katerina Siniakova şi Taylor Townsend s-au calificat în semifinale la Turneul Campioanelor, în proba de dublu, dar nu au putut sărbători cum voiau victoria, par

Sursa: Eurosport Romania

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