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După Michael Carrick, încă un antrenor a fost demis astăzi în Premier League

m Scris de mihai șovei
După Michael Carrick, încă un antrenor a fost demis astăzi în Premier League
Aosom
În ziua în care Manchester United a anunțat demiterea lui Michael Carrick, antrenorul Pierre Sage (47 de ani) a fost îndepărtat de la Crystal Palace în urma unui început slab de sezon, echipa fiind pe ultimul loc în Premier League. Cu cea mai slabă defensivă din campionat, 24 de goluri primite în 10 etape, londonezii nu au reușit să câștige decât două meciuri în tot sezonul. ...

Sursa: Gsp

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