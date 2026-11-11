 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Dusan Vlahovic condiționează prezența la naționala Serbiei! Cerințele incredibile ale atacantului

t Scris de tudor moisa
Dusan Vlahovic condiționează prezența la naționala Serbiei! Cerințele incredibile ale atacantului
Aosom
Dusan Vlahovic a evoluat ultima dată pentru naționala Serbiei în urmă cu un an, într-o partidă cu Anglia din cadrul calificărilor la Campionatul Mondial. De atu

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech