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Sport

Echipa de handbal masculin a Universității Cluj are un nou antrenor

s Scris de sergiu tămaș(
Echipa de handbal masculin a Universității Cluj are un nou antrenor
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După despărțirea de Carmen Amariei, echipa de handbal masculin a Universității Cluj și-a găsit un nou antrenor.

Sursa: Monitorul Cluj

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