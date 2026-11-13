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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Echipa pregătită de Gică Hagi pentru meciul cu Polonia: înlocuitorul lui Ionuț Radu + Premieră, după doi ani și jumătate

d Scris de digi sport
Echipa pregătită de Gică Hagi pentru meciul cu Polonia: înlocuitorul lui Ionuț Radu + Premieră, după doi ani și jumătate
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Echipa pregătită de Gică Hagi pentru meciul cu Polonia: înlocuitorul lui Ionuț Radu + Premieră, după doi ani și jumătate

Sursa: Digisport

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